44-летняя звезда «Аббатства Даунтон» впервые стала мамой

Звезда сериала «Аббатство Даунтон» Мишель Докери впервые стала мамой в 44 года. Об этом сообщило издание Hello!

Соседи заметили на автомобиле пары предупреждающую наклейку «Ребенок в машине», а после очевидцы застали молодых родителей во время прогулки с новорожденным.

Ребенок стал первенцем для исполнительницы роли леди Мэри и ее супруга, кинопродюсера Джаспера Уоллера-Бриджа — брата сценаристки Фиби Уоллер-Бридж.

Докери объявила о беременности осенью 2025 года. Она посетила премьеру фильма «Аббатство Даунтон: Грандиозный финал», продемонстрировав округлившийся живот.

Супруги объявили о помолвке в 2022 году. Мишель Докери и Джаспер Уоллер-Бридж сыграли свадьбу в сентябре 2023-го. Влюбленные организовали скромную церемонию в Лондоне.

