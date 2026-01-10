Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

44-летняя звезда «Аббатства Даунтон» впервые стала мамой

Актриса Мишель Докери родила первенца
Stephen Lock/ i-Images/Global Look Press

Звезда сериала «Аббатство Даунтон» Мишель Докери впервые стала мамой в 44 года. Об этом сообщило издание Hello!

Соседи заметили на автомобиле пары предупреждающую наклейку «Ребенок в машине», а после очевидцы застали молодых родителей во время прогулки с новорожденным.

Ребенок стал первенцем для исполнительницы роли леди Мэри и ее супруга, кинопродюсера Джаспера Уоллера-Бриджа — брата сценаристки Фиби Уоллер-Бридж.

Докери объявила о беременности осенью 2025 года. Она посетила премьеру фильма «Аббатство Даунтон: Грандиозный финал», продемонстрировав округлившийся живот.

Супруги объявили о помолвке в 2022 году. Мишель Докери и Джаспер Уоллер-Бридж сыграли свадьбу в сентябре 2023-го. Влюбленные организовали скромную церемонию в Лондоне.

Ранее звезда «Зачарованных» пожаловалась на угрозы и издевательства на съемках.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27591109_rnd_9",
    "video_id": "record::5ef0ec06-8ed7-44bb-b464-434e0622fbc8"
}
 
Теперь вы знаете
Не побрился — плати. 8 самых необычных налогов, которые когда-либо брали с россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+