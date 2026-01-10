Размер шрифта
Новости. Общество

Автомобиль загорелся на дороге в подмосковной Сходне

В Сходне автомобиль загорелся прямо на проезжей части
Telegram-канал 112

Автомобиль загорелся прямо на проезжей части в городе Сходня Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Происшествие произошло в микрорайоне Велтон Парк. Очевидцы рассказали о взрывах с места происшествия. В настоящее время возгорание тушат пожарные.

Движение в сторону станции в связи с инцидентом временно перекрыто. Информация от экстренных служб пока не поступала.

До этого сообщалось, что пожар произошел на борту самолета, летевшего из Москвы в Ереван.

По предварительной информации, у одного из пассажиров рейса 3F324 воспламенился пауэрбанк, который находился в сумке с личными вещами. Возгорание потушили проводники при помощи трех огнетушителей. Инцидент полету не помешал и самолет успешно приземлился в армянской столице.

Накануне на северо-востоке Москвы произошло возгорание в многоэтажном доме.

Ранее в Калининграде из пожара спасли 50 кошек.


    
    
    
    

 
