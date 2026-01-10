Автомобиль загорелся на дороге в подмосковной Сходне

В Сходне автомобиль загорелся прямо на проезжей части

Автомобиль загорелся прямо на проезжей части в городе Сходня Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Происшествие произошло в микрорайоне Велтон Парк. Очевидцы рассказали о взрывах с места происшествия. В настоящее время возгорание тушат пожарные.

Движение в сторону станции в связи с инцидентом временно перекрыто. Информация от экстренных служб пока не поступала.

