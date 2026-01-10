Найдена причина развития 90% случаев болезни Альцгеймера

Более 90% случаев болезни Альцгеймера, вероятно, не возникли бы без участия одного-единственного гена — APOE. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона. Работа опубликована в журнале npj Dementia.

Ген APOE кодирует белок аполипопротеин E и существует в трех распространенных вариантах — ε2, ε3 и ε4. Каждый человек наследует две копии этого гена, формируя одну из шести возможных комбинаций. Еще в 1990-х годах стало известно, что вариант ε4 резко повышает риск болезни Альцгеймера, тогда как ε2, напротив, считается защитным. Вариант ε3 долгое время воспринимался как «нейтральный».

Однако новое исследование показало, что именно это представление было ошибочным. Как отмечает ведущий автор работы Дилан Уильямс из подразделения психиатрии и Центра изучения здоровья на протяжении жизни Университетского колледжа Лондона, значительная часть случаев болезни Альцгеймера не возникла бы не только без ε4, но и без «обычного» ε3.

«Если учитывать вклад обоих вариантов — ε3 и ε4, — становится ясно, что APOE потенциально участвует почти во всех случаях болезни Альцгеймера. Это открывает огромные возможности для профилактики и лечения», — подчеркнул Уильямс.

Исследование стало самым масштабным моделированием вклада APOE в популяционный риск деменции. Ученые объединили данные четырех крупных исследований с участием более 450 тысяч человек. Это позволило впервые использовать редкую группу людей с двумя копиями ε2 как эталон минимального риска.

Анализ показал, что от 72 до 93% случаев болезни Альцгеймера не возникли бы без влияния вариантов ε3 и ε4, а около 45% всех случаев деменции в целом также связаны с этим геном. Эти оценки оказались значительно выше предыдущих именно потому, что раньше роль ε3 практически не учитывалась.

Разброс результатов между исследованиями объясняется различиями в методах диагностики — от клинических диагнозов до выявления амилоидных бляшек при сканировании мозга, а также продолжительностью наблюдений.

Авторы считают, что APOE должен стать приоритетной мишенью для разработки лекарств. По их мнению, современные достижения в генной терапии и молекулярной фармакологии позволяют либо напрямую воздействовать на сам ген, либо вмешиваться в биологические пути, связывающие APOE с повреждением мозга.

При этом ученые подчеркнули: даже у людей с самым высоким генетическим риском — двумя копиями ε4 — вероятность развития болезни Альцгеймера в течение жизни не превышает 70%. Это говорит о важной роли других факторов — образа жизни, сердечно-сосудистого здоровья, социальной активности и окружающей среды.

