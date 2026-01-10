Размер шрифта
Назван неочевидный специалист, чья помощь необходима при проблемах с сердцем

Circulation: лечение сердца все чаще включает помощь психотерапевта
Связь между сердечно-сосудистыми заболеваниями и психическим здоровьем становится настолько очевидной, что некоторые кардиологические клиники уже включают психологическую помощь в стандарт лечения. Тревога, депрессия и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) не только ухудшают качество жизни пациентов с болезнями сердца, но и могут повышать риск повторных сердечных событий, выяснили ученые. Работа опубликована в журнале Circulation.

В Йельской школе медицины в пилотном режиме заработала клиника, где пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут получить консультацию клинического психолога прямо во время визита к кардиологу. Программу соосновала психолог Ким Смолдерен, много лет изучающая связь между психическим состоянием и здоровьем сердца.

По ее словам, значительная доля людей с кардиологическими диагнозами испытывает трудности с регуляцией настроения: по данным отдельных исследований, около 40% таких пациентов принимают антидепрессанты. Особенно часто психологические проблемы возникают после острых событий — например, инфаркта, который многие переживают как травму, сопровождающуюся постоянным страхом повторения.

Хронический стресс и тревога поддерживают состояние «бей или беги», при котором учащается сердцебиение, повышается давление и меняется дыхание. Эти реакции напрямую затрагивают те же физиологические системы, с которыми работает кардиология. Кроме того, на фоне стресса людям сложнее соблюдать рекомендации врачей: правильно питаться, быть физически активными, принимать лекарства и нормально спать.

По данным Американской кардиологической ассоциации, от 33 до 50% людей после инфаркта сталкиваются с выраженным психологическим дистрессом. Если он сохраняется в течение года, риск повторного сердечного события возрастает почти в полтора раза. В то же время участие в программах кардиореабилитации и психотерапии связано со снижением тревоги и депрессии и с лучшими сердечными исходами.

«Даже если мы оставим в стороне вопрос продления жизни, забота о психическом здоровье сама по себе имеет ценность, — подчеркнула Смолдерен. — Люди хотят, чтобы их видели целиком, а не только как носителей кардиологического диагноза».

Эксперты считают, что интеграция психотерапии в кардиологическую помощь — это логичный шаг к более эффективному и человечному лечению, учитывающему неразрывную связь между телом и психикой.

Ранее был назван неочевидный способ защитить сердце и справиться со стрессом.

