Трамп заявил, что не хочет видеть Россию или Китай в Гренландии

Трамп: мы не хотим, чтобы РФ или КНР пошли в Гренландию

США не хотят, чтобы Россия или Китай «пошли» в Гренландию. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с топ-менеджерами крупных нефтедобывающих компаний в Белом доме, передает ТАСС.

«И, кстати, мы не хотим, чтобы РФ или КНР пошли в Гренландию, потому что, если мы не возьмем Гренландию, у вас будут Россия или Китай в качестве ближайших соседей. Этого не случится», — сказал он.

В январе президент США вновь открыто заявил о намерении установить контроль над Гренландией. По его словам, Вашингтон будет действовать, «нравится им это или нет», и готов добиваться цели «либо по-хорошему, либо по-плохому». Он назвал контроль над островом вопросом национальной безопасности, заявив о необходимости предотвратить возможную оккупацию Гренландии со стороны России или Китая.

