Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Трамп заявил, что не хочет видеть Россию или Китай в Гренландии

Трамп: мы не хотим, чтобы РФ или КНР пошли в Гренландию
Alex Brandon/AP

США не хотят, чтобы Россия или Китай «пошли» в Гренландию. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с топ-менеджерами крупных нефтедобывающих компаний в Белом доме, передает ТАСС.

«И, кстати, мы не хотим, чтобы РФ или КНР пошли в Гренландию, потому что, если мы не возьмем Гренландию, у вас будут Россия или Китай в качестве ближайших соседей. Этого не случится», — сказал он.

В январе президент США вновь открыто заявил о намерении установить контроль над Гренландией. По его словам, Вашингтон будет действовать, «нравится им это или нет», и готов добиваться цели «либо по-хорошему, либо по-плохому». Он назвал контроль над островом вопросом национальной безопасности, заявив о необходимости предотвратить возможную оккупацию Гренландии со стороны России или Китая.

5 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции в Будапеште заявил, что рассчитывает на то, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу в Будапеште в 2026 году, чтобы заключить мирное соглашение по Украине.

Ранее министр обороны Британии обратился к Трампу по поводу Путина.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27591187_rnd_8",
    "video_id": "record::7efb2c89-177d-4af3-9b47-e1cdb6a7b9a4"
}
 
Теперь вы знаете
Не побрился — плати. 8 самых необычных налогов, которые когда-либо брали с россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+