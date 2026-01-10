Блогерша Самойлова призналась, что не любит делать макияж, грим и прическу

Модель и телеведущая Оксана Самойлова назвала самую трудную часть блогерской работы. Знаменитость цитирует издание Super.

Она пожаловалась, что тратит минимум два часа на грим, а иногда процесс растягивается на четыре часа.

«Больше всего я не люблю в жизни — это грим и макияж. И прическу делать», — рассказала Оксана в шоу «Быть Оксаной и Джиганом».

По подсчетам Самойловой, в год она проводит за макияжем около месяца. При этом в нерабочее время женщина не красится.

Накануне Самойлова также рассказала, что давно спит отдельно от рэпера Джигана.

В октябре 2025 года стало известно, что Оксана Самойлова и Джиган разводятся. Блогерша подала соответствующее заявление в суд. После последнего заседания Самойлова показала журналистам, что не носит обручальное кольцо. Однако она не исключила возможности, что ее супруг «повзрослеет», и они смогут примириться.

Ранее Самойлова призналась, что боялась начать разговор с Джиганом о разводе.