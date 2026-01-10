Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Оксана Самойлова назвала самую трудную часть блогерской работы

Блогерша Самойлова призналась, что не любит делать макияж, грим и прическу
VK Видео

Модель и телеведущая Оксана Самойлова назвала самую трудную часть блогерской работы. Знаменитость цитирует издание Super.

Она пожаловалась, что тратит минимум два часа на грим, а иногда процесс растягивается на четыре часа.

«Больше всего я не люблю в жизни — это грим и макияж. И прическу делать», — рассказала Оксана в шоу «Быть Оксаной и Джиганом».

По подсчетам Самойловой, в год она проводит за макияжем около месяца. При этом в нерабочее время женщина не красится.

Накануне Самойлова также рассказала, что давно спит отдельно от рэпера Джигана.

В октябре 2025 года стало известно, что Оксана Самойлова и Джиган разводятся. Блогерша подала соответствующее заявление в суд. После последнего заседания Самойлова показала журналистам, что не носит обручальное кольцо. Однако она не исключила возможности, что ее супруг «повзрослеет», и они смогут примириться.

Ранее Самойлова призналась, что боялась начать разговор с Джиганом о разводе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27591049_rnd_9",
    "video_id": "record::e466614d-bab9-4de5-9c5d-627848491d2c"
}
 
Теперь вы знаете
Не побрился — плати. 8 самых необычных налогов, которые когда-либо брали с россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+