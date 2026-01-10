Размер шрифта
NYT сообщила о шоке у премьера Дании из-за заявлений США о Гренландии

NYT: премьер Дании шокирована заявлениями администрации Трампа о Гренландии
POOL New/Reuters

Для премьер-министра Дании Метте Фредериксен и лидеров стран Европы угроза в адрес Гренландии со стороны США стала шоком. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Ранее одного из ближайших помощников президента США Дональда Трампа Стивена Миллера попросили исключить возможность применения военной силы для захвата Гренландии, полуавтономной территории Дании. Миллер не только отказался, но и поставил под сомнение статус Гренландии, проигнорировал ее исторические связи с Данией и высмеял идею о том, что Европа может противостоять американским войскам.

«Хотя г-жа Фредериксен давно воспринимала угрозы г-на Трампа всерьез, резкие комментарии г-на Миллера разрушили ее годичные усилия по спокойному убеждению президента отказаться от желания контролировать Гренландию... эти заявления ошеломили явно взволнованную Фредериксен и вызвали почти панику среди ее коллег в Европе», — говорится в статье.

В настоящее время в Европе формируется консенсус о необходимости найти способ избежать разрушительной политической конфронтации с американский лидером путем переговоров. Одна из проблем, высказанных в частном порядке среди европейских чиновников, заключается в том, что дело в Гренландии связано не с безопасностью или экономическими ресурсами США, а с желанием Трампа «сделать Америку снова великой» и войти в историю за расширение американской территории.

Ранее De Speld предложило переименовать Гренландию в остров Эпштейна.

