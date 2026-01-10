В Пензенской области объявили беспилотную опасность

На территории Пензенской области введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — написал глава региона.

2 января Мельниченко сообщил, что авиагавань Пензенской области приостановила работу. Губернатор добавил, что в регионе действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В этот же день глава региона сообщил, что на территории Пензенской области сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). По его словам, пострадавших в результате произошедшего нет. Губернатор добавил, что беспилотник упал за территорией населенного пункта.

6 января силы противовоздушной обороны уничтожили над Пензенской областью три беспилотника. Мельниченко отметил, что разрушений и пострадавших нет.

Ранее в Ельце обломки БПЛА попали в несколько многоквартирных домов.