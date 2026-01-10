Размер шрифта
Роспотребнадзор назвал причину массового отравления на курорте Шерегеш в Кузбассе

Роспотребнадзор: норовирус стал причиной отравления туристов в Шерегеше
Александр Кряжев/РИА Новости

У сотрудников кафе-бара Grelka на горнолыжном курорте Шерегеш выявили норовирус второго генотипа. В связи с этим персонал отстранили от работы, а заведение временно закрыли. Об этом сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что специалисты начали эпидемиологическое расследование после регистрации двух случаев кишечной инфекции у туристов, посетивших заведение. Лабораторные исследования показали наличие норовируса, а при обследовании персонала аналогичный возбудитель выявили у четырех работников кафе.

Роспотребнадзор организовал полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Других обращений за медицинской помощью, связанных с этим заведением, пока не поступало.

Во время проверки специалисты обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований на пищеблоке кафе. В результате работа заведения была приостановлена по протоколу о временном запрете деятельности. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Сообщения о массовом отравлении туристов в Шерегеше появились днем 10 января. По данным СМИ, более десяти отдыхающих жаловались на тошноту, рвоту, диарею, повышение температуры до 38,5°C и головную боль.

Ранее в Татарстане двое взрослых и двое детей отравились угарным газом.

