Совершен прорыв в лечении бессоницы

Ученые Медицинского факультета Мэрилендского университета доказали, что оценки симптомов с помощью смартфона в реальном времени позволяют гораздо точнее выявлять эффект снотворных препаратов, чем привычные опросники. Работа опубликована в журнале JAMA Network Open.

Около одного из девяти взрослых страдает хронической бессонницей и ее дневными последствиями — сонливостью, утомляемостью, снижением концентрации и раздражительностью. Если расстройство не лечить, повышается риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. При этом одна из главных проблем терапии — понять, насколько конкретное лечение действительно помогает пациенту в повседневной жизни.

В рандомизированном клиническом исследовании приняли участие 40 человек в возрасте от 60 до 85 лет с хронической бессонницей. В течение 16 ночей они получали либо снотворный препарат суворексант, либо плацебо. Все участники четыре раза в день фиксировали в смартфонном приложении свое самочувствие — уровень усталости, ясность мышления и настроение. Кроме того, до и после лечения они заполняли стандартные анкеты о качестве сна и дневных симптомах.

Результаты показали разницу между подходами. Традиционные опросники выявили общее улучшение тяжести бессонницы, но не смогли зафиксировать различия в дневных симптомах между группами. В то же время смартфонный метод, известный как экологическая моментальная оценка (EMA), позволил увидеть более тонкую картину.

Так, у участников, принимавших суворексант, по утрам отмечалась большая утомляемость и менее выраженная ясность мышления, однако во второй половине дня и вечером усталость снижалась, а когнитивные показатели выравнивались. Настроение в группе препарата было немного хуже в течение дня по сравнению с плацебо, но различия не достигли статистической значимости. При этом приложение оказалось удобным: участники заполнили 93,3% всех опросов, что говорит о высокой вовлеченности и практической применимости метода.

Авторы подчеркнули, что это первое рандомизированное клиническое исследование нарушений сна, где EMA использовалась как основной инструмент оценки эффективности терапии. По их мнению, сочетание смартфонных приложений, носимых устройств и классических методов может изменить подход к лечению бессонницы и других расстройств сна — от апноэ до чрезмерной дневной сонливости.

