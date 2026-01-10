Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Приморском крае произошло аварийное отключение электричества

Владивосток и два района Приморского края оказались обесточены из-за аварии
Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Аварийное отключение света произошло во Владивостоке, а также в Хасанском округе и Надеждинском районе Приморского края вечером 10 января. Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.

Прокуратура организовала проверку по факту отключения электричества. Специалистам предстоит проверить соблюдение законодательства при обслуживании сетей, расследовать причины аварии и проконтролировать сроки ее устранения.

«Надзорное ведомство поставило на контроль проведение аварийно-восстановительных работ», — подчеркивается в заявлении.

9 января в Главном управлении МЧС России по Смоленской области сообщили, что накрывший регион циклон привел к отключению света в 22 муниципальных образованиях. Сильный ветер, снег и метель вызвали локальные технологические нарушения, пояснили в ведомстве.

На следующий день пресс-служба «Россети Центр» — «Смоленскэнерго» заявила о восстановлении энергоснабжения в 631 населенном пункте Смоленской области, который оказался обесточен из-за непогоды. В работу были введены 914 трансформаторных подстанций, 96 линий электропередачи 6–10 кВ и 45 линий электропередачи 0,4 кВ.

Ранее непогода обесточила семь районов Орловской области.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27590305_rnd_7",
    "video_id": "record::c6064f23-a772-4505-886a-1b40ca12c30b"
}
 
Теперь вы знаете
Редкоземы и замерзшая секретная база: зачем Трамп хочет присоединить Гренландию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+