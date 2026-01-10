В Приморском крае произошло аварийное отключение электричества

Аварийное отключение света произошло во Владивостоке, а также в Хасанском округе и Надеждинском районе Приморского края вечером 10 января. Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.

Прокуратура организовала проверку по факту отключения электричества. Специалистам предстоит проверить соблюдение законодательства при обслуживании сетей, расследовать причины аварии и проконтролировать сроки ее устранения.

«Надзорное ведомство поставило на контроль проведение аварийно-восстановительных работ», — подчеркивается в заявлении.

9 января в Главном управлении МЧС России по Смоленской области сообщили, что накрывший регион циклон привел к отключению света в 22 муниципальных образованиях. Сильный ветер, снег и метель вызвали локальные технологические нарушения, пояснили в ведомстве.

На следующий день пресс-служба «Россети Центр» — «Смоленскэнерго» заявила о восстановлении энергоснабжения в 631 населенном пункте Смоленской области, который оказался обесточен из-за непогоды. В работу были введены 914 трансформаторных подстанций, 96 линий электропередачи 6–10 кВ и 45 линий электропередачи 0,4 кВ.

Ранее непогода обесточила семь районов Орловской области.