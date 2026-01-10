Размер шрифта
Вдовец опроверг слухи об обстоятельствах кончины блогерши Юлии Глушковой

Муж Юлии Глушковой заявил, что блогерша была трезвой во время ДТП
Юлия Глушкова/VK

Вдовец блогерши Юлии Глушковой опроверг слухи об обстоятельствах ее кончины. Мужчину цитирует aif.ru.

2 января Юлия и Виктор Глушковы отправились на прогулку на снегоходе по Северной Двине в Архангельске, женщина была за рулем. В темноте супруги ориентировались на огни города и врезались в опоры зимнего моста — пешеходную переправу через Двину. Раньше, по словам Виктора, эту переправу всегда подсвечивали.

Сейчас Глушков, который не расставался с женой со студенческого возраста, намерен привлечь к ответственности должностных лиц, не обеспечивших мосту подсветку и предупреждающих знаков. Кроме того, он заявил, что вопреки распространяемой в соцсетях информации на момент ДТП Юлия была трезва.

«Мы не пили. И после была проведена экспертиза, она также показала, что алкоголя у Юли не было обнаружено. Я не знаю кому и зачем это надо. Предполагаю, что просто хотят нас сделать виноватыми», — заключил он.

Накануне не стало певца Андрея Забродского — участника шоу «Голос 60+».

Ранее не стало актера Мурата Бисенбина.

