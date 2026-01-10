Рубио рассказал, что значит выход США из международных организаций

Рубио: США отвергают модель многосторонности, где за все платят американцы

Госсекретарь США Марко Рубио после решения Штатов выйти из десятка международных организаций заверил, что Вашингтон тем самым не «поворачивается спиной к миру». Его заявление опубликовано на странице ведомства на онлайн-платформе Substack.

По его словам, своими действиями США отвергают «устаревшую модель многосторонности, рассматривающую американских налогоплательщиков как мирового гаранта разрастающейся архитектуры глобального управления».

Рубио добавил, что США будут пересматривать свое дальнейшее участие в международных организациях.

8 января президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий выход Соединенных Штатов из 66 международных организаций. Документ предписывает всем исполнительным департаментам и агентствам США прекратить участие и финансирование 35 организаций, которые не входят в систему Организации Объединенных Наций, а также 31 структуры ООН.

