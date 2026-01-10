Размер шрифта
Власти предупредили о долгом восстановлении электросети Берлина после блекаута

Stromnetz Berlin: ремонт электросети Берлина займет несколько месяцев
Полное восстановление электросети Берлина после январского отключения электроэнергии займет несколько месяцев. Об этом сообщила компания-оператор Stromnetz Berlin.

В компании уточнили, что после возобновления подачи электричества в юго-западные районы столицы ФРГ 7 января была введена в эксплуатацию вторая временная высоковольтная линия. Она призвана повысить надежность энергоснабжения в пострадавшей зоне. Подключение прошло в соответствии с графиком и без дополнительных сбоев.

Обе временные линии будут использовать до возвращения сети к исходной конфигурации. В Stromnetz Berlin отметили, что подготовка к основным восстановительным работам уже началась, однако сами ремонтные мероприятия продлятся несколько месяцев. Такой срок связан с серьезным ущербом, нанесенным инфраструктуре в результате поджога.

3 января около 50 тыс. домохозяйств и порядка 2 тыс. предприятий в Берлине остались без электричества из-за пожара на подвесном кабельном мосту. Полиция сразу рассматривала версию умышленного поджога, которая впоследствии подтвердилась. Ответственность за диверсию взяла на себя леворадикальная анархистская группировка «Вулкан», действующая в Берлине и Бранденбурге уже более десяти лет.

Электроснабжение в пострадавших районах удалось полностью восстановить спустя пять дней. Всего перебои затронули около 100 тыс. жителей юго-запада столицы Германии. Власти Берлина объявляли режим чрезвычайной ситуации, а расследование инцидента было передано Генпрокуратуре ФРГ в Карлсруэ, которая занимается делами, связанными с угрозой государственной безопасности.

Ранее группировка Angry Birds пытались поджечь электроподстанцию в Германии.

