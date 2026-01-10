МАГАТЭ начало консультации о перемирии в районе Запорожской АЭС

МАГАТЭ начало консультации с РФ и Украиной о перемирии в районе Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начало консультации с Россией и Украиной о перемирии в районе Запорожской АЭС для ремонта резервной линии. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте агентства.

2 января в результате военных действий была повреждена и отключена последняя оставшаяся резервная линия электропередачи напряжением 330 кВ на Запорожской атомной электростанции. ЗАЭС осталась полностью зависима от единственной работающей линии 750 кВ.

В предложении содержится просьба к Российской Федерации и Украине договориться о создании временной зоны прекращения огня в районе примерно в 10 километрах от открытой подстанции 330 кВ, чтобы украинские специалисты могли безопасно выполнить необходимые ремонтные работы.

«МАГАТЭ продолжает активно взаимодействовать с обеими сторонами для обеспечения ядерной безопасности на станции. Мы уверены, что Российская Федерация и Украина продолжат конструктивно сотрудничать с нами для проведения этих необходимых ремонтных работ и снижения риска аварии», — сказал генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

Ранее директор ЗАЭС заявил, что повторение Чернобыльской катастрофы на станции невозможно.