Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Индонезии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Индонезии
Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано у побережья Индонезии. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Толчки зафиксировали приблизительно в 21:58 (17:58 мск).

В публикации отмечается, что эпицентр землетрясения находился на расстоянии 325 км к северо-западу от города Тернате. Очаг залегал на глубине 54 км.

До этого Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН сообщил, что землетрясение зафиксировали в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки магнитудой 5,8.

По информации сейсмологов, на основной территории Петропавловска-Камчатского землетрясение ощущалось силой два балла, в отдельных районах города — до трех баллов.

ГУ МЧС России по Камчатскому краю сообщило, что за прошедшие сутки в регионе зафиксированы четыре не ощущаемых в населенных пунктах афтершока.

Ранее вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27591001_rnd_2",
    "video_id": "record::e8d00532-4481-47f2-b365-2fc58ad09a84"
}
 
Теперь вы знаете
Не побрился — плати. 8 самых необычных налогов, которые когда-либо брали с россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+