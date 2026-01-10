Аэропорт Тамбова приостановил работу

Росавиация: в аэропорту Тамбова введены ограничения на полеты самолетов

В аэропорту Тамбова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

Утром 10 января в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса также ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По словам Кореняко, меры были приняты для обеспечения безопасности полетов пассажиров. Днем авиагавани возобновили работу в штатном режиме.

Помимо этого, ограничения вводились в аэропорту Махачкалы. Предположительно, мера была связана с атакой беспилотников. Спустя примерно 1,5 часа аэропорт возобновил работу.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о помощи пассажирам на фоне переносов рейсов.