В Минтрансе рассказали о ситуации в аэропортах Москвы

Минтранс: аэропорты Москвы обслужили около 1 тысячи рейсов с начала суток

Аэропорты московского региона с начала суток обслужили около 1 тысячи рейсов. Об этом сообщило министерство транспорта России в Telegram-канале.

По данным ведомства, в период с 14:00 по 16:00 мск авиагавани Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обслужили 130 рейсов.

«Из них более половины – 67 рейсов – обслужил на прилет и вылет Шереметьево. Ситуация с выдачей багажа в крупнейшей воздушной гавани нормализована», — говорится в сообщении.

10 января сообщалось, что московский аэропорт Шереметьево столкнулся с полномасштабным коллапсом из-за рекордного снегопада, вызванного циклоном «Фрэнсис». По данным СМИ, десятки рейсов были задержаны или отменены, пассажиры провели ночь в терминале, спали на полу, а выдача багажа растянулась на 5–7 часов из-за сбоев в работе лент. Ограничения на полеты сняли к полудню 10 января, однако многие рейсы продолжают задерживаться. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Росавиации высказались о массовых задержках рейсов по всей России.