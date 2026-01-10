Размер шрифта
Новости политики

В офисе Зеленского рассказали, кто возглавит министерство юстиции Украины

Замглавы офиса Зеленского: нардеп Маслов станет министром юстиции
Депутат Верховной рады Украины Денис Маслов займет пост министра юстиции страны. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на заместителя главы офиса президента Ирину Мудрую.

Чиновница объявила об этом решении после совещания с участием парламентария и руководителя офиса украинского лидера Кирилла Буданова.

«[Глава государства Владимир] Зеленский предложил нардепу министерский пост еще в ноябре [2025 года]», — говорится в публикации.

Журналисты отметили, что Дениса Маслова захотели сделать министром юстиции после увольнения Германа Галущенко. Последний замешан в коррупционном скандале.

8 января Владимир Зеленский сменил руководителей администраций четырех регионов. Главой Черновицкой области назначили Руслана Осипенко, Полтавской области — Виталия Дьяковнича, Винницкой области — Наталью Заболотную, Днепропетровской области — Александра Ганжу. Кроме того, украинский лидер уволил главу Тернопольской областной администрации Вячеслава Негоду и предупредил, что кадровые перестановки в регионах страны продолжатся.

Ранее на Украине рассказали, что скрывается за кадровыми перестановками Зеленского.

