СМИ сообщили об опасении Канады из-за угроз Трампа Венесуэле и Гренландии

Bloomberg: угрозы Трампа Венесуэле и Гренландии заставляют Канаду опасаться
Угрозы президента США Дональда Трампа в отношении Венесуэлы и Гренландии заставляют Канаду опасаться, что она станет следующей целью Вашингтона. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Шокирующий арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро и усиление разговоров Трампа о захвате Гренландии встревожили Канаду, заставив граждан серьезно отнестись к прошлым угрозам президента США в адрес страны.

Заявление администрации о том, что «это наше полушарие», делает более ранние слова Трампа об аннексии Канады менее похожими на простые оскорбления в адрес бывшего премьер-министра Джастина Трюдо или тактику ведения переговоров в торговой войне с нынешним премьер-министром Марком Карни, отмечает агентство.

На этой неделе в крупнейшей национальной газете Канады разлетелась статья, предупреждающая о возможности применения Трампом «военного принуждения» против страны. Авторы советуют извлечь уроки из обороны Финляндии против России, расширить силы гражданской обороны, разработать национальную стратегию использования беспилотников, вдохновленную примером Украины, а также «подумать о немыслимом».

Хотя действия республиканца встревожили лидеров по всему миру, у канадцев есть особые основания для беспокойства. В случае с Гренландией Трамп и его советники стремятся установить контроль над территорией, которая является демократической, имеет стратегическое расположение в Арктике и входит в НАТО. При этом Канада также обладает всеми этими качествами, подчеркивает Bloomberg.

Ранее NYT сообщила о шоке у премьера Дании из-за заявлений США о Гренландии.

