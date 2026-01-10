Размер шрифта
Врач назвала продукты, которые помогут прийти в форму после новогодних застолий

Врач Гузман: клетчатка, белок и вода помогут восстановить фигуру после праздников
Овощи, кисломолочные продукты, рыба и яйца помогут восстановить пищеварение после праздников и нормализовать вес. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман.

«После праздников организму не нужны экстремальные меры — в большинстве случаев достаточно вернуться к регулярному питанию, добавить клетчатку, белок и воду. Вес, связанный с задержкой жидкости и перегрузкой пищеварительной системы, уходит сам в течение 7–10 дней. Среди продуктов, которые действительно помогают — овощи с высоким содержанием пищевых волокон. Это капуста, свекла, кабачки, тыква, брокколи, морковь. Пищевые волокна стимулируют перистальтику кишечника, способствуют выведению избытка желчных кислот, улучшают состав кишечной микробиоты. Лучше отдавать предпочтение приготовленным на пару, тушеным и запеченным овощам — они легче переносятся после перегрузки ЖКТ», — сказала Гузман.

Она также рекомендовала включить в рацион кисломолочные продукты без сахара, а также цельнозерновые — овсянку, гречку, бурый рис, цельнозерновой хлеб.

«После праздников микробиота кишечника часто нарушена. Кисломолочные продукты способствуют восстановлению баланса бактерий, улучшают переваривание пищи, уменьшают вздутие. При этом продукты должны быть без добавленного сахара и ароматизаторов. Что касается цельнозерновых продуктов — медленные углеводы дают длительное чувство сытости, стабилизируют уровень глюкозы в крови, помогают избежать переедания в течение дня. Овсянка на воде или с добавлением ягод — один из самых физиологичных завтраков после застолий. Выбирайте цельнозерновую овсянку по типу Геркулеса или «Монастырской». Еще один помощник в нормализации веса — белковые продукты с низким содержанием жира. Это рыба, яйца, индейка, курица, бобовые. Белок поддерживает мышечную массу, ускоряет восстановление обмена веществ, снижает тягу к сладкому», — посоветовала врач.

В небольших порциях полезны фрукты и ягоды, а также грецкие орехи, миндаль, семена льна или чиа. Как пояснила Гузман, они улучшают моторику кишечника, способствуют чувству насыщения, содержат полезные жиры.

«Важную роль играет вода. Часто ощущение «лишнего веса» связано с обезвоживанием и задержкой жидкости. Регулярное питье улучшает работу кишечника, снижает ложное чувство голода, помогает быстрее восстановиться после алкоголя», — заключила Гузман.

