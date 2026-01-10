Размер шрифта
Лолита на отдыхе просила гостей отеля поцеловать себя в лоб

Певица Лолита заболела на новогоднем отдыхе за границей
Телеграм-канал «Лолита Милявская»

Певица Лолита Милявская рассказала, что заболела во время новогоднего отдыха за границей. Новым постом 62-летняя звезда поделилась в своем Telegram-канале.

По словам Милявской, она приехала отдыхать и слегла с температурой и насморком. Так она провела 8 дней из праздничных 10, но уже идет на поправку.

Поскольку у Лолиты не было термометра, она просила гостей отеля поцеловать себя в лоб, чтобы проверить температуру.

«Скучаю только по дочке.. Не чувствую себя отдохнувшей», — призналась она.

Однако, подчеркнула певица, она старается насладиться оставшимися днями: запрещает себе думать о завтрашнем дне и ест макароны.

