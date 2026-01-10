На Украине раскрыли новые подробности об ударе «Орешника»

Целью баллистической ракеты «Орешник» был авиаремонтный завод во Львове, а не газохранилище. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на одного из пользователей социальной сети X.

Пользователь под ником 3BM15 проанализировал видео удара, после чего смог установить предполагаемую цель. По его словам, «Орешник» запустили по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу. Предприятие уже попадало под удары в марте 2022 года.

9 января в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе, в том числе «Орешником», по критическим объектам Украины. По данным ведомства, это стало ответом на попытку атаки резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года.

В МО заявили, что все цели удара были достигнуты. В частности, ВС РФ поразили цеха по производству беспилотников, которые использовались во время налета на резиденцию Путина, а также энергообъекты, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее политолог назвал удар «Орешником» сигналом США и Европе о военных возможностях России.