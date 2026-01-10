«Оценить форму я не могу»: Тарасова о первом старте Валиевой

Тарасова заявила, что надеется на хорошее выступление Валиевой на ЧР по прыжкам

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила надежду, что фигуристке Камиле Валиевой удастся хорошо выступить на чемпионате России по прыжкам. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я буду очень рада, если Камила будет выступать. На соревнованиях ее еще не видели, поэтому оценить ее форму не могу. Я очень надеюсь, что Камила будет хорошо выступать», — сказала Тарасова.

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 31 января по 1 февраля на «Навка Арене» в Москве. О том, что фигуристка может там выступить, сообщила Татьяна Навка.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Подготовку к возвращению спортсменка начала 25 октября, возобновив тренировки в академии Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской. До дисквалификации она тренировалась в штабе Этери Тутберидзе.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Ранее Валиева показала фото с празднования Нового года.