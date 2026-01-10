Оперштаб сообщил об уничтожении трех беспилотников в Краснодарском крае

Средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

По информации ведомства, все перехваченные дроны и их фрагменты упали в поле недалеко от станицы Смоленской. Пострадавших и разрушений зафиксировано не было. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.

Днем 10 января Минобороны РФ сообщало об уничтожении 33 украинских беспилотников самолетного типа в разных регионах России. По данным военного ведомства, 10 аппаратов сбили в Ростовской области, семь — над акваторией Каспийского моря, по четыре — в Волгоградской и Астраханской областях, по три — в Калмыкии и Краснодарском крае, еще два дрона были уничтожены в Белгородской области.

Также сообщалось, что дроны ВСУ атаковали город Елец в Липецкой области. Очевидцы рассказали, что начали слышать громкие звуки около 01:10. Местные жители насчитали, что силы ПВО сбили как минимум два украинских беспилотных летательных аппарата.

Ранее в Волгоградской области из-за налета БПЛА произошел пожар на нефтебазе.