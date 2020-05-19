Минобрнауки рассказал о формате проведения вступительных испытаний в вузы
В пресс-службе Министерства образования и науки рассказали, в каком формате будут проведены вступительные испытания в вузы для абитуриентов в 2020 году.
Сроки приемной кампании будут установлены в зависимости от сроков завершения ЕГЭ, а формат взаимодействия абитуриента и приемной комиссии будет максимально переведен в онлайн, сообщили в пресс-службе.
Поступающие смогут направить заявление о приеме и необходимые документы в электронной форме через ресурсы вуза или через сервис «Поступи в вуз онлайн».
При этом порядок организации дополнительных конкурсных испытаний, проводимых рядом вузов, будет устанавливаться самим учебным заведением с учетом эпидемиологической ситуации в регионе.
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