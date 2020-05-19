Более 80% новых выявленных заболевших в Москве младше 65 лет

Более 80% новых выявленных заболевших в столице составляют люди младше 65 лет, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

За последние сутки в Москве было зарегистрировано 3 545 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, на сегодняшний день в столице зафиксировано 149 607 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«41,9% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,1% — от 46 до 65 лет, 10,6% — от 66 до 79 лет, еще 5,9% — старше 80 лет», — рассказали в оперштабе.

Отмечается, что 8,5% среди вновь выявленных заболевших — дети.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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