Число жертв землетрясения на юго-западе КНР увеличилось до четырех

Число погибших в результате землетрясения в китайской провинции Юньнань возросло до четырех, получили травмы 24 человека, сообщает агентство »Синьхуа» со ссылкой на заявление региональных властей.

К ликвидации последствий катастрофы привлечены китайские спасатели, пожарные и службы общественной безопасности. Всего в городском округе Чжаотун, где последствия толчков ощущались наиболее сильно, проживают более 5,5 млн человек.

Жители провинции ощутили подземные толчки 18 марта, в районе 21.50 по местному времени. По данным китайских сейсмологов, эпицентр толчков залегал на глубине в 8 км. Точное количество пострадавших продолжают выяснять специалисты.

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