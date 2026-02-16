Бандит похищал наркоторговцев и вымогал у них деньги в Тюмени

В Тюмени осудили члена банды, похищавшей наркоторговцев с целью вымогательства

В Тюмени осудили члена банды, занимавшейся похищением наркоторговцев. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Тюменский областной суд приговорил 25-летнего участника вооруженной банды к 10 годам колонии строгого режима. Мужчина был признан виновным по нескольким статьям, включая умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой и вымогательство.

Как было установлено, в 2022 году подсудимый присоединился к преступной группе, которая грабила людей, связанных с наркоторговлей в Тюмени.

С апреля 2022-го по апрель 2023-го бандиты вывозили жертв в безлюдные места, угрожали оружием, забирали деньги, телефоны и оформляли на них микрозаймы через банковские приложения. Потом заставляли записывать видео с «признаниями» в сбыте наркотиков, шантажируя распространением роликов.

Члены банды причинили троим потерпевшим ущерб на общую сумму более 600 тыс. рублей. К моменту задержания организатор банды успел скрылся и был объявлен в розыск.

