Общество

Мужчина в балаклаве преследовал девятилетнюю девочку в Самаре

63.ru: в Самаре неизвестный пытался заманить ребенка в машину
В Самаре неизвестный мужчина в балаклаве преследовал ребенка и пытался уговорить девочку сесть к нему в машину. Об этом сообщает 63.ru.

Инцидент произошел в сквере Солнечная Поляна у школы № 154. Неизвестный молодой человек в черной балаклаве, серой куртке, черных брюках и горных ботинках подошел к школьнице и предложил девочке «поиграть в игру». Для этого ей нужно было пройти в черный тонированный фургон без номеров, припаркованный неподалеку.

Девочка не растерялась, отказалась идти с незнакомцем и подошла к подруге. Тогда мужчина начал преследовать обеих. Дети побежали к взрослой женщине, и злоумышленник скрылся. В МВД по Самарской области подтвердили факт произошедшего, родители девочки обратились с заявлением. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого в Краснодаре неизвестный домогался 15-летней школьницы на улице. Неизвестный мужчина пытался затащить девушку в машину. Убежать несовершеннолетней помогли прохожие.

Ранее собака спасла двух сестер от приставаний пьяного незнакомца.
 
