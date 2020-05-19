В Южной Корее зафиксировано 13 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки на территории Республики Корея зафиксировано 13 новых слуорганизация Центров по контролю и профилактике заболеваний.чаев заражения коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр по контролю и профилактики заболеваний при минздраве страны.

Всего, по данным ведомства, в стране зафиксировано 11 078 случаев заражения инфекцией. Число смертей в результате заболевания не изменилось — 263 пациента.

Также за последние сутки из больниц с отрицательными результатами теста на наличие вируса выписались 34 человека, всего с начала пандемии выздоровели 9 938 пациентов.

В Минздраве в очередной раз отметили, что показатели прироста на сегодняшний день — наименьшие с момента появления большого очага коронавируса в столице страны.

Ранее очередной всплеск заражений медики связали со случаем, когда 29-летний пациент с COVID-19 1 мая самовольно посетил более пяти баров и ночных клубов за ночь в одном из густонаселенных районов Сеула.

Позднее премьер-министр страны Чунг Си-Кюн поручил чиновникам найти примерно 1,5 тыс. человек, которые посетили клубы в данном районе на прошлой неделе.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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