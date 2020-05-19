Два человека погибли в результате землетрясения силой в 5.0 баллов в КНР

Жертвами землетрясения силой в 5.0 баллов в китайской провинции Юньнань стали два человека, пострадали более 10, сообщает агенство Синьхуа со ссылкой на заявление региональных властей.

Жители городского округа Чжаотун ощутили подземные толчки 18 марта, в районе 21.50 по местному времени. По предварительным данным, результате катастрофы оказались ранены 13 человек, двое погибли. Всего в городе проживает около 110 тыс. человек.

По данным китайских сейсмологов, эпицентр толчков залегал на глубине в 8 км. Точное количество пострадавших уточняется.

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