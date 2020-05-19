Трамп анонсировал «важное объявление» о вакцине от коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время сделает «важное объвление» по поводу разработки вакцины от коронавируса американскими учеными, сообщает РИА «Новости».

«Сегодня был очень важный день терапевтически касательно лекарств и вакцины <...> Кое-какие важные объявления будут сделаны», — сказал президент.

Он не пояснил о чем идет речь, однако отметил, что в связи с ранее сделанными им заявлениями «рынок почти на тысячу пунктов поднялся».

Ранее американская биотехнологическая компания Moderna сообщила, что первая фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса заканчивается с позитивными результатами.

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