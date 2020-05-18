В Тунисе объявлен запрет на купание в море

Министр здравоохранения Туниса Абдельлатиф Мекки объявил о запрете на купание в море в качестве меры против распространения коронавируса, передает ТАСС.

Отмечается, что данное заявление вызвало негативную реакцию и со стороны представителей туриндустрии, и со стороны населения.

При этом, данное решение не принималось Национальной комиссией по борьбе с коронавирусом и даже не обсуждалось ее участниками.

Более того, директор Национального исследовательского центра по изучению новых болезней Ниссаф Бен Алайа ранее неоднократно говорила о том, что морская среда не представляет опасности в плане распространения коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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