Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Задержание экс-принца Эндрю Блокировка TelegramЦиклон «Валли»
Автомобили

Стали известны сроки презентации нового кроссовера «Руссо-Балт»

Премьера отечественного кроссовера «Руссо-Балт» состоится в июне 2026 года
GigaChat

Возрожденный дореволюционный бренд «Руссо-Балт» готовит вторую модель — вслед за коммерческим фургоном компания представит кроссовер. Премьера новинки запланирована на лето 2026 года, сообщили журналу Motor в пермской автокомпании.

«В июне планируется показ. Анонсировать пока не будем, но все будут приятно удивлены», — рассказали корреспонденту журнала «Мотор» официальный представитель «Руссо-Балта».

Первой моделью возрожденной марки стал электрофургон F200, анонсированный в начале 2026 года. Автомобиль будет выпускаться под заказ по цене от 6,5 млн рублей. Первые поставки покупателям намечены на январь 2027 года, при этом сертификационные процедуры модели все еще продолжаются.

Новинка получила грузоподъемность 1000 кг и кузов ручной сварки. Для управления фургоном достаточно водительских прав категории B.

Напомним, оригинальные автомобили «Руссо-Балт» выпускались в Российской империи с 1909 по 1918 год. Общий тираж составил несколько сотен машин.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провёл опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина — снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Ещё 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, что в Германии возродят купе Mercedes-Benz S-Class.
 
Теперь вы знаете
Россия замедлила параллельный импорт. Что будет с ценами на Apple и другие товары из-за рубежа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!