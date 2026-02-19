Потерпевшие по делу «Крокуса» требуют для исполнителей теракта самого сурового наказания

Потерпевшие по делу «Крокуса» просят суд назначить для исполнителей теракта более суровое наказание, чем попросил прокурор. Об этом сообщил адвокат Даниэль Готье в беседе с ТАСС.

«От имени представляемых потерпевших защита попросила судебную коллегию назначить для Фаридуни Шамсидина, Мирзоева Далерджона Баротовича, Файзова Мухаммадсобира Зокирчоновича и Рачабализоды Саидакрами Муродали пожизненное лишение свободы и каждому 25 лет в тюрьме, остальной срок наказания — в ИК особого режима, со штрафом 1 млн рублей», — сказал он.

Обвинение требует для 15 подсудимых, включая непосредственных исполнителей теракта, высшей меры наказания — пожизненного лишения свободы. В отношении еще четырех обвиняемых прокурор запросил лишение свободы на сроки от 19 лет и 11 месяцев до 22 лет и 10 месяцев.

Теракт произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Вооруженные преступники открыли огонь по посетителям концертного зала из автоматического оружия и устроили поджог. Несовместимые с жизнью ранения получили 149 человек, пострадали более 600. Материальный ущерб оценили примерно в 6 млрд рублей.

