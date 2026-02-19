Размер шрифта
Потерпевшие по делу «Крокуса» требуют для исполнителей теракта самого сурового наказания

Адвокат Готье: потерпевшие по делу Крокуса требуют пожизненное для исполнителей
Алексей Майшев/РИА Новости

Потерпевшие по делу «Крокуса» просят суд назначить для исполнителей теракта более суровое наказание, чем попросил прокурор. Об этом сообщил адвокат Даниэль Готье в беседе с ТАСС.

«От имени представляемых потерпевших защита попросила судебную коллегию назначить для Фаридуни Шамсидина, Мирзоева Далерджона Баротовича, Файзова Мухаммадсобира Зокирчоновича и Рачабализоды Саидакрами Муродали пожизненное лишение свободы и каждому 25 лет в тюрьме, остальной срок наказания — в ИК особого режима, со штрафом 1 млн рублей», — сказал он.

Обвинение требует для 15 подсудимых, включая непосредственных исполнителей теракта, высшей меры наказания — пожизненного лишения свободы. В отношении еще четырех обвиняемых прокурор запросил лишение свободы на сроки от 19 лет и 11 месяцев до 22 лет и 10 месяцев.

Теракт произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Вооруженные преступники открыли огонь по посетителям концертного зала из автоматического оружия и устроили поджог. Несовместимые с жизнью ранения получили 149 человек, пострадали более 600. Материальный ущерб оценили примерно в 6 млрд рублей.

Ранее секретный свидетель появился в деле о теракте в «Крокусе».
 
