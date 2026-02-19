Размер шрифта
В Финляндии предупредили о риске применения Россией ядерного оружия

Мема: ЕС не оставляет России другого выбора, кроме применения ядерного оружия
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Политика Евросоюза может привести к дальнейшей эскалации конфликта вокруг Украины. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

По его словам, усиление санкционного давления и наращивание военной поддержки Киева не являются эффективной стратегией.

«Руководство ЕС не понимает: чем больше санкций или оружия, тем больше риск того, что у России не останется другого выбора, кроме ядерного ответа», — написал Мема.

Таким образом он прокомментировал решение Швеции предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму €1,2 млрд. По его мнению, такие шаги способствуют росту напряженности в Европе и осложняют поиск компромисса с Россией.

19 февраля Швеция объявила о выделении Украине уже 21-го по счету пакета военной помощи. Более €400 млн направят на закупку и передачу зенитных систем Tridon Mk2 шведского производства, а также сенсоров и зенитных пушек. Более €280 млн предусмотрены на гранатометы из запасов армии Швеции, артиллерийские боеприпасы, а также обучение украинских военных.

До этого Мема допустил, что Россия может применить ядерное оружие, если Украина станет членом НАТО. Он отметил, что членство страны в альянсе — это самая большая красная линия для РФ, и она будет готова на все, чтобы это остановить.

Ранее политолог заявил, что США могут передать Украине ядерное оружие.
 
