Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Задержание экс-принца Эндрю Блокировка TelegramЦиклон «Валли»
Общество

Путин на совещании вспомнил слова Александра III

Путин вспомнил слова императора Александра III о высочайшем повелении
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин на совещании с судьями судов общей юрисдикции вспомнил слова императора Александра III. Об этом пишет РИА Новости.

«Я бы в этой связи тоже вспомнил еще одного нашего монарха, императора Александра III, который как-то сказал: «Чего не сделаешь, из всего сделают высочайшее повеление»», — сказал он.

Путин обратил внимание, что несмотря на ироничность данного высказывания, постановления пленума Верховного суда, как и решения Конституционного суда должны иметь силу высочайшего повеления.

Также во время заседания председатель Верховного суда Игорь Краснов заявил, что судебный орган ведет непрерывный мониторинг и проводит корректировку практики рассмотрения споров о защите прав участников СВО и членов их семей. Ключевой целью является «достижение единых стандартов предоставления мер государственной поддержки», отметил он.

До этого Верховный суд России поставил на особый контроль судебные дела, связанные с правами участников СВО на получение социальных выплат, компенсаций за ЖКУ, постановку на учет как нуждающихся в жилье, а также выделение средств на его приобретение или строительство.

Ранее Верховный суд разрешил продать «единственное жилье» банкрота.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!