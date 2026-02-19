Путин на совещании вспомнил слова Александра III

Президент РФ Владимир Путин на совещании с судьями судов общей юрисдикции вспомнил слова императора Александра III. Об этом пишет РИА Новости.

«Я бы в этой связи тоже вспомнил еще одного нашего монарха, императора Александра III, который как-то сказал: «Чего не сделаешь, из всего сделают высочайшее повеление»», — сказал он.

Путин обратил внимание, что несмотря на ироничность данного высказывания, постановления пленума Верховного суда, как и решения Конституционного суда должны иметь силу высочайшего повеления.

Также во время заседания председатель Верховного суда Игорь Краснов заявил, что судебный орган ведет непрерывный мониторинг и проводит корректировку практики рассмотрения споров о защите прав участников СВО и членов их семей. Ключевой целью является «достижение единых стандартов предоставления мер государственной поддержки», отметил он.

До этого Верховный суд России поставил на особый контроль судебные дела, связанные с правами участников СВО на получение социальных выплат, компенсаций за ЖКУ, постановку на учет как нуждающихся в жилье, а также выделение средств на его приобретение или строительство.

