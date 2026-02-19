В США анонсировали проведение саммита G20 в Майами в 2026 году

Саммит G20 пройдет в 2026 году в американском городе Майами, штат Флорида, 14 — 15 декабря. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США.

«Год председательства США в G20 завершится саммитом лидеров, который пройдет 14-15 декабря в клубе Trump National Doral в Майами, штат Флорида, под руководством президента Трампа», — сообщило ведомство.

До этого сообщалось, что встреча глав МИД G20 пройдет под председательством США 30 — 31 октября 2026 года. В свою очередь посол МИД РФ Марат Бердыев тогда отметил, что Россия активно готовится к саммиту лидеров G20 в Майами в декабре.

Как сообщала ранее российская представитель президента России в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш, США рассчитывают на участие всех лидеров стран, включая президента РФ Владимира Путина.

Ранее в Кремле заявили важности контакта с США в рамках G20.