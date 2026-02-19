Размер шрифта
Пожилой массажист обвиняется в 55 сексуальных преступлениях против 14 женщин

В Англии массажиста обвинили в 55 сексуальных преступлениях против 14 женщин
В Великобритании 72-летнему массажисту Терренсу МакБрайену предъявлены обвинения по ряду сексуальных преступлений, затрагивающих 14 женщин, пишет Mirror.

По данным полиции, мужчине вменяются 55 эпизодов, включая покушение на изнасилование, семь случаев сексуального насилия с проникновением, 34 эпизода сексуального насилия посредством прикосновений и 13 случаев вуайеризма.

МакБрайен остается на свободе под залогом и должен предстать перед судом 19 марта 2026 года. Полицейский Майкл Рейнбоу, возглавляющий расследование, заявил, что характер и количество обвинений могут вызвать обеспокоенность в обществе. Он призвал всех, кто располагает информацией, связанной с делом, обратиться к правоохранительным органам, а также напомнил о необходимости избегать спекуляций, способных повлиять на судебный процесс.

Полиция также подчеркнула, что лица, сообщающие о сексуальных преступлениях, имеют право на анонимность и не должны быть идентифицированы.

Ранее имам насиловал девочек и женщин, угрожая им черной магией.
 
