Путин назвал Мадагаскар одним из главных партнеров России

Сегодня Мадагаскар является одним из главных партнеров России в Африке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с малагасийским коллегой Микаэлем Рандрианириной, передает сайт Кремля.

Глава государства отметил, что в 2027 году исполнится 55 лет с момента установления дипломатических отношений между РФ и Мадагаскаром. По словам российского лидера, взаимодействие стран всегда «было ровным».

«Сейчас я могу констатировать, что Мадагаскар является одним из важных партнеров в Африке», — сказал глава государства.

В январе Путин заявил, что африканские страны проявляют заинтересованность в укреплении военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией. По его словам, это происходит на фоне давления со стороны западных государств.

В декабре прошлого года президент России заявил, что стране удалось активизировать сотрудничество с Африкой на многих направлениях. В том числе, как уточнил глава государства, в сфере обеспечения нацбезопасности, в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Ранее Путин высказался о развитии отношений РФ со странами Африки.