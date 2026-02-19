Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Задержание экс-принца Эндрю Блокировка TelegramЦиклон «Валли»
Политика

Эксперт оценил вероятность полномасштабной операции США против Ирана

Политолог Блохин: полномасштабной операции США против Ирана не будет
Matteo Benegiamo/Shutterstock/FOTODOM

Полноценной военной операции США в Иране с использованием наземных сил, подобной Ираку или Афганистану, не будет. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По словам эксперта, Вашингтон рискует втянуться в слишком долгую и кровопролитную войну без всякого результата. Болеет вероятный сценарий — ограниченный авиаудар для демонстрации силы, как прошлым летом, считает он.

Блохин обратил внимание, что Иран может заблокировать Ормузский пролив, через который проходят важные торговые маршруты. Тогда нефть, цены на которую президент США Дональд Трамп пытается снизить, наоборот, «взлетит».

Кроме того, Тегеран может атаковать военные базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, а также Израиль, добавил политолог.

В ночь на 19 февраля телеканал CBS News сообщил, что американские военные готовы нанести удар по Ирану уже в субботу, 21 февраля, однако окончательное решение Трамп пока не принял. По данным журналистов, в Белом доме продолжаются «динамичные и непрерывные» обсуждения.

До этого портал Axios написал, что вероятность военной операции США против Ирана составляет 90%. По словам источника издания, глава Белого дома «начинает терять терпение» на фоне американо-иранских переговоров.

Ранее на Ближнем Востоке начались военно-морские учения России, Китая и Ирана.
 
Теперь вы знаете
Россия замедлила параллельный импорт. Что будет с ценами на Apple и другие товары из-за рубежа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!