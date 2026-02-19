Эксперт оценил вероятность полномасштабной операции США против Ирана

Политолог Блохин: полномасштабной операции США против Ирана не будет

Полноценной военной операции США в Иране с использованием наземных сил, подобной Ираку или Афганистану, не будет. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По словам эксперта, Вашингтон рискует втянуться в слишком долгую и кровопролитную войну без всякого результата. Болеет вероятный сценарий — ограниченный авиаудар для демонстрации силы, как прошлым летом, считает он.

Блохин обратил внимание, что Иран может заблокировать Ормузский пролив, через который проходят важные торговые маршруты. Тогда нефть, цены на которую президент США Дональд Трамп пытается снизить, наоборот, «взлетит».

Кроме того, Тегеран может атаковать военные базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, а также Израиль, добавил политолог.

В ночь на 19 февраля телеканал CBS News сообщил, что американские военные готовы нанести удар по Ирану уже в субботу, 21 февраля, однако окончательное решение Трамп пока не принял. По данным журналистов, в Белом доме продолжаются «динамичные и непрерывные» обсуждения.

До этого портал Axios написал, что вероятность военной операции США против Ирана составляет 90%. По словам источника издания, глава Белого дома «начинает терять терпение» на фоне американо-иранских переговоров.

Ранее на Ближнем Востоке начались военно-морские учения России, Китая и Ирана.