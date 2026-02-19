Песков высказался о допуске российских паралимпийцев на соревнования

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приветствует допуск национальных спортсменов к участию в Паралимпийских играх под флагом. Об этом он сказал журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«Мы приветствуем такое решение о допуске наших паралимпийцев. Им предоставлена возможность с нашим флагом выступать на соревнованиях», — сказал Песков.

Международный паралимпийский комитет (IPC) в сентябре 2025 года снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать с С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии. Россияне выступят с флагом и гимном на Паралимпийских играх впервые с 2014 года. Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.

Ранее посольство РФ обвинило Италию в уступках требованиям Украины перед Паралимпиадой.