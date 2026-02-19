Россия обошла 70 стран в зачете Олимпиады благодаря завоеванной медали

Россия переместилась на 26-ю строчку в медальном зачете зимних Олимпийских игр в Италии после того, как российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебро в спринте.

Россия обошла в турнирной таблице 70 стран. Лидером медального зачета остается Норвегия, в активе которой 16 золотых, восемь серебряных и десять бронзовых медалей. На втором месте располагаются итальянцы, третьими идут американцы.

Филиппов финишировал с результатом 2 минуты 35,55 секунды, заняв второе место в спринте. Олимпийским чемпионом стал испанец Ориоль Кардона Коль, показавший время 2 минуты 34,03 секунды. Бронзовую медаль завоевал француз Тибо Ансельме с результатом 2 минуты 36,34 секунды.

Спортсмен стал первым из россиян, кто поднялся на пьедестал на Олимпиаде-2026. Он также является единственным представителем России в ски-альпинизме на Играх. Этот вид спорта впервые включен в олимпийскую программу.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.

Ранее в Федерации альпинизма России назвали фантастикой серебро Филиппова на Играх-2026.