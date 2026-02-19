Размер шрифта
Махачев рассказал, как бы прошел бой с Топурией

Боец UFC Махачев рассказал, что бой с Топурией был бы привлекателен как шоу
ufc/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что возможный поединок в полусреднем весе против Илии Топурии вызвал бы большой интерес со стороны публики.

По его словам, в данной весовой категории ему было бы по силам справиться с оппонентом.

«Не думаю, что в 77 кг Топурия будет так же опасен, как и в 70 кг. Размеры другие, вес и рост. И я не вижу никаких угроз для себя, если Топурия поднимется в 77 кг. Уже много раз говорил, что я только за такой бой — будет большое шоу, фанатам это интересно», — заявил Махачев.

34-летний Махачев имеет звание заслуженного мастера спорта по самбо. Он также поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где сумел стать чемпионом UFC, одолев Джека Делла Маддалену.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

Ранее Ислам Махачев дал совет молодым бойцам.
 
