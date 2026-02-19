Житель Бурятии избил односельчанку и бросил ее в мусорной яме

В Бурятии мужчина забил знакомую палкой и выбросил в яму

В Заиграевском районе Бурятии 38-летний местный житель обвиняется в избиении односельчанки, спасти женщину не удалось. Об этом сообщает СУ СК по Бурятии.

Инцидент произошел в декабре 2025 года в садовом поселке «Росинка». Женщина пришла в гости к обвиняемому и его сожительнице, они стали распивать алкоголь. Вечером между хозяином и гостьей вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина повалил женщину на пол и избил ее палкой.

Спасти пострадавшую не удалось. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый выбросил избитую в мусорную яму и засыпал снегом. Сожительнице он пригрозил расправой, если та расскажет полиции. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело.

До этого россиянин избил жену сковородкой и порезал ножом, женщина упрекнула мужчину в измене, заявив, что тот регулярно встречается с любовницей, прикидываясь холостяком.

Ранее в Марий Эл пенсионер забил возлюбленную во время ссоры.