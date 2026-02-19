Размер шрифта
Бизнес

Российские банки начали обмен данными о рисках транзакций

В Сбере назвали обмен индикаторами подозрительных операций прорывом в антифроде
Dusan Petkovic/Shutterstock/FOTODOM

Сбер совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) и другими участниками рынка разработал механизм межбанковского обмена расширенным набором риск-индикаторов при переводах через систему быстрых платежей (СБП). Об этом банк сообщил на полях Уральского форума «Кибербезопасность в финансах».

Уточняется, что новый механизм позволяет банкам в режиме реального времени автоматически обмениваться расширенным набором риск-признаков при осуществлении денежных переводов через СБП.

Для повышения точности выявления подозрительных транзакций и предотвращения хищения средств клиентов при анализе передаваемой информации применяются технологии искусственного интеллекта.

Кроме того, в рамках сервиса банки обмениваются сценарной логикой — данными о признаках, которые с высокой вероятностью свидетельствуют о мошенничестве.

При этом каждая кредитная организация также осуществляет защиту клиента на своей стороне.

Механизм уже реализован на стороне НСПК. Сбер начал пилотный проект по обмену риск-индикаторами еще до этапа массового внедрения.

В настоящее время к проекту присоединился банк-партнер, интегрировавший данный подход в собственные антифрод-процессы.

Как отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, в вопросах противодействия мошенничеству между банками не должно быть конкуренции.

«Злоумышленники объединены в организованные сообщества. Чтобы им противостоять, банкам совместно с НСПК необходимы единство протоколов и данных, а также слаженность действий. Обмен подобными риск-индикаторами — это прорыв в антифроде и доказательство того, что банки умеют договариваться там, где речь идет о безопасности граждан», — заявил он.

В свою очередь, глава НСПК Дмитрий Дубынин подчеркнул, что усовершенствованный механизм передачи риск-индикаторов в СБП позволяет банкам обмениваться необходимой технической информацией непосредственно в момент проведения операций.

Ожидается, что банковский сектор начнет использовать механизм обмена риск-индикаторами при переводах через СБП уже в середине 2026 года.

По оценке участников проекта, данный опыт может стать отраслевым стандартом, предусматривающим закрепление наиболее эффективных методик определения рисков и стимулирование банков к подключению к обмену индикаторами подозрительности операций.
 
Теперь вы знаете
