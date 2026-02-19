Ски-альпинист Филиппов принес первую медаль для России на Олимпиаде-2026

Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль в спринте на Олимпийских играх в Италии.

Спортсмен финишировал с результатом 2 минуты 35,55 секунды. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий.

Олимпийским чемпионом стал испанец Ориоль Кардона Коль, показавший время 2 минуты 34,03 секунды. Бронзовую медаль завоевал француз Тибо Ансельме с результатом 2 минуты 36,34 секунды.

Филиппов первым из российских спортсменов поднялся на пьедестал на Играх-2026. Он также является единственным представителем России в ски-альпинизме на Олимпиаде. Этот вид спорта впервые включен в программу Игр. В активе спортсмена 23 победы на чемпионатах России, а в январе 2026 года он дважды завоевал бронзу в спринте на этапах Кубка мира.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева, чье четвертое место в скиатлоне остается лучшим результатом для россиян на ОИ в Италии.

