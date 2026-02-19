В Т-Банке заявили о снижении телефонного фрода на 20% в 2025 году

В 2025 году удалось переломить ситуацию с телефонным мошенничеством — его уровень в России снизился на 20%. Об этом главе Банка России Эльвире Набиуллиной сообщил руководитель центра экосистемной защиты Т-Банка Олег Замиралов на Уральском форуме «Киберезопасность в финансах».

Замиралов отметил, что положительной динамики удалось достичь благодаря инициативам со стороны бизнеса и со стороны государства — в частности, работе сервиса «второй руки». Он позволяет третьему лицу подтверждать или отклонять ряд банковских операций, в случае если возникает подозрение, что они совершаются под воздействием злоумышленников.

Как подчеркнул Замиралов, решение было запущено еще до законодательного закрепления такой обязанности для банков. Спустя год работы к нему подключились порядка 3 млн клиентов.

Глава ЦБ отметила, что это неожиданно высокий показатель, и подчеркнула, что в других финансовых организациях, по ее сведениям, при внедрении подобного механизма возникли трудности.

Уточняется, что сервис предназначен для защиты близких и позволяет предотвращать нехарактерные финансовые операции, часто совершаемые клиентами под воздействием мошенников. Речь идет, в частности, о переводах на незнакомые реквизиты, закрытии вкладов или подаче заявок на кредит.