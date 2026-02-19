Размер шрифта
«Крики слышны из-под завалов». Обвалилась крыша автозавода «Моторинвест»

В Липецкой области под завалами завода «Моторинвест» спасатели ищут рабочих

В Липецкой области рухнула крыша цеха автозавода «Моторинвест», где собираются автомобили Evolute. Из-под завалов извлекли минимум пять человек. По предварительной информации, виной всему сугробы снега на кровле, которые не убирали.

Днем 19 февраля обрушилась крыша в новом сварочном цехе автомобильного завода «Моторинвест», выпускающем электромобили Evolute. По предварительным данным, причиной обрушения стало скопление снега на кровле. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Спасатели продолжают поисково-спасательные работы. На месте работают все необходимые службы, группировка сил и средств постоянно наращивается. Оперативный штаб координирует действия на месте», — написал Артамонов.

Он указал, что спасатели извлекли из-под завалов пятерых человек. Их осматривают медики, информация о состоянии уточняется.

«Точное число пострадавших неизвестно»

На кадрах, опубликованных на официальном сайте управления МЧС Липецкой области, видно, что

в цеху обрушилась кровля, горизонтальные металлические фермы и железобетонные опоры каркаса сооружения.

Декор верхней части цеха оформлен в цветах российского триколора. По данным Telegram-канала Mash, цех открыли всего три месяца назад. Журналисты также отметили, что из-под завалов достали пятерых рабочих.

«Пятерых сварщиков вытащили из-под завалов после обрушения крыши на заводе Evolute в Липецкой области.

Их жизни ничего не угрожает. Производство завода полностью остановлено», — отмечается в публикации.

Telegram-канал Baza уточняет со ссылкой на одного из работников предприятия, что крыша рухнула, когда сотрудники уходили на обед.

На опубликованной видеозаписи видны остатки стены цеха и груда обломков вперемешку со снегом. Спасатели продолжают работать на месте происшествия. Telegram-канал «Липецкач. Новости Липецка» уточняет, что под завалами могут находиться еще люди.

«Крики слышны из-под завалов после обрушения. Спасатели ищут людей. Точное число пострадавших неизвестно», — отмечается в его публикации.

По данным Mash, всего в момент обрушения в цеху находилось около 50 человек.

Без комментариев

Прокуратура Липецкой области начала проверку по факту обрушения крыши, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«На место происшествия выехал прокурор Краснинского района Алексей Мещерин для координации действий спасательных служб. При наличии оснований по итогам проверочных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — указали в прокуратуре.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ («нарушение требований охраны труда»).

В пресс-службе бренда Evolute сообщили «Газете.Ru», что выясняют обстоятельства происшествия, и пообещали прокомментировать ситуацию позднее. На момент публикации от комментариев в пресс-службе отказались.
 
